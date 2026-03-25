Polizei Köln

POL-K: 260325-1-K Zwei mutmaßliche Taschendiebinnen auf frischer Tat ertappt - Festnahme dank aufmerksamer Zeugen

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat eine Streifenwagenbesatzung am Dienstagmittag (24. März) in Köln-Stammheim zwei mutmaßliche Taschendiebinnen (19, 25) vorläufig festgenommen. Den Frauen wird vorgeworfen, einer 90 Jahre alten Seniorin in einem Aufzug die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen zu haben.

Auf dem Weg zu einer Arztpraxis am Stammheimer Ring waren die Tatverdächtigen gegen 12 Uhr zusammen mit der Seniorin im Erdgeschoss in einen Fahrstuhl gestiegen. Nachdem die alte Dame im ersten Obergeschoss ausgestiegen war, hatte sie den Diebstahl bemerkt und weitere Patienten und das Praxispersonal auf die Situation aufmerksam gemacht. Die angesprochenen Zeugen entdeckten die beiden verdächtigen Frauen und die auf dem Boden entsorgte Geldbörse im zweiten Stock des Gebäudes und hielten sie bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort fest.

Die ältere Tatverdächtige soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihre mutmaßliche Komplizin durfte die Wache mangels Haftgründen wieder verlassen. (cr/sb)

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