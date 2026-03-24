PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260324-1-K Kriminalpolizei sucht Komplizen - Brandstiftung im Severins-Viertel aus 2018

Köln (ots)

Nachtrag zu der Pressemitteilungen 1 vom 24. Oktober 2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6144614

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Seit dem 24.10.2025 sitzt ein 31 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft, dem vorgeworfen wird, auf den Tag genau sieben Jahre zuvor einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Severins-Viertel gelegt zu haben. Das Feuer hatte zwei Menschenleben gefordert.

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Inhaftierte einen Komplizen hatte, der am Tatabend in der Nähe des Mehrfamilienhauses in der Straße "An St. Magdalenen" Brandbeschleuniger sowie weitere Hilfsmittel an den 31-Jährigen übergeben haben soll.

Die Ermittler fragen:

   -Wer hat am Nachmittag des 24. Oktober 2018 im Bereich "An St. 
Magdalenen / Karthäusergasse" Personen mit entsprechenden 
Behältnissen gesehen oder im Umfeld einer Person "Benzingeruch" 
wahrgenommen?
   -Wer hat Informationen, die der Polizei bislang nicht vorliegen, 
für die Aufklärung der Tat aber von Bedeutung sein könnten?

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Weitere Pressemitteilungen von damals:

https://koeln.polizei.nrw/artikel/grossbrand-in-einem-mehrfamilienhaus

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5831276

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6117398 (bg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren