POL-K: 260324-1-K Kriminalpolizei sucht Komplizen - Brandstiftung im Severins-Viertel aus 2018
Köln (ots)
Nachtrag zu der Pressemitteilungen 1 vom 24. Oktober 2025:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6144614
Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:
Seit dem 24.10.2025 sitzt ein 31 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft, dem vorgeworfen wird, auf den Tag genau sieben Jahre zuvor einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Severins-Viertel gelegt zu haben. Das Feuer hatte zwei Menschenleben gefordert.
Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Inhaftierte einen Komplizen hatte, der am Tatabend in der Nähe des Mehrfamilienhauses in der Straße "An St. Magdalenen" Brandbeschleuniger sowie weitere Hilfsmittel an den 31-Jährigen übergeben haben soll.
Die Ermittler fragen:
-Wer hat am Nachmittag des 24. Oktober 2018 im Bereich "An St. Magdalenen / Karthäusergasse" Personen mit entsprechenden Behältnissen gesehen oder im Umfeld einer Person "Benzingeruch" wahrgenommen?
-Wer hat Informationen, die der Polizei bislang nicht vorliegen, für die Aufklärung der Tat aber von Bedeutung sein könnten?
Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.
Weitere Pressemitteilungen von damals:
https://koeln.polizei.nrw/artikel/grossbrand-in-einem-mehrfamilienhaus
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5831276
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6117398 (bg/de)
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