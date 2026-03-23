Polizei Köln

POL-K: 260323-5-K Nach erneutem Raubüberfall in Neubrück - 15-Jähriger in Haft

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18. März, Ziffer 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6238531

Nach einem versuchten Raubüberfall am Freitagabend (20. März) hat die Polizei einen 15-Jährigen in Neubrück vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in diesem Monat bereits mindestens vier Überfälle nach gleichem Muster begangen zu haben.

Am Freitagabend soll der Jugendliche gegen 20 Uhr einen 43-Jährigen Kölner auf dem Weismantelweg gebeten haben, ihm Geld zu wechseln. Als der 43-Jährige dies ablehnte und weiterging, habe der 15-Jährige ihn mit einem spitzen Gegenstand bedroht und vergeblich Bargeld gefordert.

Dank einer genauen Personenbeschreibung, die auf einen aus vorausgegangenen Einsätzen bekannten Jugendlichen hinwies, stellten Streifenteams den 15-Jährigen auf dem Franz-Stock-Weg. Ein Haftrichter ordnete am Samstag Untersuchungshaft an. (cw/de)

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