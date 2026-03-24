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Polizei Köln

POL-K: 260324-3-K Mutmaßlichen Räuber gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagnachmittag (23. März) einen mutmaßlichen Räuber im Stadtteil Mülheim vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige soll einem 54 Jahre alten Mann gegen 15.45 Uhr auf der Bachstraße Handy sowie Bargeld geraubt haben, das der Überfallene zuvor bei einer Bank am Wiener Platz abgehoben hatte.

Streifenteams stellten den Gesuchten auf der Wallstraße. Das geraubte Mobiltelefon fand ein Zeuge in Tatortnähe und übergab es an eine Polizeistreife. Der Verdächtige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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