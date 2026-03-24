POL-K: 260324-3-K Mutmaßlichen Räuber gestellt - Haftrichter
Köln (ots)
Polizisten haben am Montagnachmittag (23. März) einen mutmaßlichen Räuber im Stadtteil Mülheim vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige soll einem 54 Jahre alten Mann gegen 15.45 Uhr auf der Bachstraße Handy sowie Bargeld geraubt haben, das der Überfallene zuvor bei einer Bank am Wiener Platz abgehoben hatte.
Streifenteams stellten den Gesuchten auf der Wallstraße. Das geraubte Mobiltelefon fand ein Zeuge in Tatortnähe und übergab es an eine Polizeistreife. Der Verdächtige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/de)
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