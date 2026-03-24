Polizei Köln

POL-K: 260324-2-K: Zeugin überrascht Einbrecherinnen - Festnahmen in Rodenkirchen

Köln (ots)

Dank des Hinweises einer Hauseigentümerin haben Polizisten am Montagnachmittag (23. März) auf dem Kiefernweg in Köln-Rodenkirchen drei mutmaßliche Einbrecherinnen (alle 18) vorläufig festgenommen. Die Frauen sollen schon kurz zuvor versucht haben, in zwei Wohnungen einzubrechen.

Die Zeugin hatte die Polizei gegen 15.45 Uhr gerufen, da sich die drei Frauen an der Tür ihres Einfamilienhauses zu schaffen machten. Polizisten stellten die Tatverdächtigen unweit des Tatortes.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 18-Jährigen bereits gegen 15.10 Uhr im Bereich Am Lennartzhof und in der Straße Zum Engelshof aufgefallen waren. Polizisten stellten an zwei dortigen Wohnungseingangstüren frische Hebelspuren fest.

Die drei Frauen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (as/de)

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