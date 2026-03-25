Polizei Köln

POL-K: 260325-3-K Körperverletzung am Friesenplatz - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung fahndet die Kripo derzeit nach zwei Männern, die am frühen Morgen des 3. Oktobers 2024 (Donnerstag) zwei damals 17- und 24- Jährige im Bereich des Friesenplatzes angegriffen und verletzt haben sollen.

Nach bisherigen Ermittlungen waren die jungen Männer gegen 4.50 Uhr auf die beiden Gesuchten sowie einen weiteren bislang unbekannten Komplizen getroffen. Zeugenaussagen zufolge hatten die Tatverdächtigen die beiden Köln-Besucher unvermittelt geschlagen und den damals 17-Jährigen gewürgt, bevor sie in Richtung Rudolfplatz flüchteten.

Die Bilder der Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/198890

Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 51 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/sb)

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