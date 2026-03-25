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Polizei Köln

POL-K: 260325-2-K Durchsuchungen bei mutmaßlichen EC-Kartenbetrügern - zahlreiche Debitkarten und Cannabis sichergestellt

Köln (ots)

Die Kripo Köln hat am frühen Dienstagmorgen (24. März) drei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in Wohnungen im Ortsteil Holweide vollstreckt und insgesamt 57 mutmaßlich gestohlene Zahlungskarten, circa 5000 Euro in bar und einen Beutel Cannabis sichergestellt. Die Ermittlungen richten sich insbesondere gegen eine 57 Jahre alte Kölnerin, deren 36-jährige Tochter und den 31-jährigen Sohn, die im Jahr 2025 vielfach gestohlene Zahlungskarten betrügerisch eingesetzt haben sollen. Mutter und Tochter mussten die Durchsuchungskräfte nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort ins Polizeipräsidium begleiten, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 33 zur Herkunft der Debitkarten dauern an. Hinsichtlich eines zusätzlich gefundenen Beutels mit Cannabis leiteten die Fahnder ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (cg/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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