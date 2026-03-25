Polizei Köln

POL-K: 260325-6-K Haftbefehl und Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Mutmaßlicher Dealer (43) festgenommen

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Köln (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen zu Drogengeschäften am innerstädtischen Neumarkt haben Fahnder der "Ermittlungsgruppe City" und "SoKo Neumarkt" am Mittwochmorgen (25. März) zwei Privatwohnungen im Stadtteil Neubrück durchsucht, Drogen (Foto) sichergestellt und einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen vollstreckt.

Dem 43-Jährigen sowie einem weiteren Komplizen (41) wird vorgeworfen, zwischen Dezember 2025 und März 2026 gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln in großem Stil gehandelt und sie an Dealer verkauft zu haben, die Konsumenten auf dem Neumarkt "versorgen". Zentrale der illegalen Geschäfte soll einer der heute durchsuchten Wohnungen gewesen sein - die zweite Wohnung soll als Bunker gedient haben.

In der Wohnung des 41-Jährigen stellten die Beamten unter anderem eine PTB-Waffe, circa 3.000 Euro Bargeld sowie insgesamt 350 Gramm verschiedener Betäubungsmittel sicher, unter anderem Kokain, Heroin, Crack, Amphetamin und LSD-Plättchen. (sw/de)

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