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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 12.04.2026

Diepholz (ots)

Weyhe, OT Erichshof - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

In der Nacht zu Sonntag fiel einer Polizeistreife ein Pkw mit unsicherer Fahrweise in der Erichshofer Straße auf. In einer anschließenden Verkehrskontrolle offenbarte sich der 22-jährige Fahrzeugführer aus Weyhe den Polizeibeamten gegenüber. Der junge Fahrer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten stellten zudem fest, dass der Fahrzeugführer nach Alkohol roch. Nach einer Blutentnahme auf der Weyher Polizeidienststelle war die Fahrt für den 22-Jährigen beendet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PHK Gieseke
Telefon: 05441 / 971-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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