Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Dümmer See, Kontrolle des Radfahrverbots auf dem Dümmerdeich - Diepholz, Sachbeschädigung - Rehden, Sachbeschädigung - Sulingen, Verkehrsunfall

Diepholz (ots)

Dümmer See, Kontrolle des Radfahrverbots auf dem Dümmerdeich

Die Polizei hat am vergangenen Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr das Radfahrverbot auf dem Dümmerdeich in Hüde und Lembruch kontrolliert. Auf dem Deich ist das Radfahren an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen verboten. Der Bereich um den Dümmer war an diesem Tag gut besucht. Der überwiegende Teil der Besucher:innen hielt sich an das Verbot. Festgestellt wurden während der Kontrollen insgesamt 26 Verstöße.

Diepholz, Sachbeschädigung an öffentlicher Holzhütte

Ein bislang unbekannter Täter sägte in der Zeit vom 10.04.2026 bis 12.04.2026 aus zwei Stützholzpfeilern einer öffentlichen Holzhütte in Diepholz, Espeloge, ein Stück heraus, sodass die Statik bzw. die Stabilität der Hütte nicht mehr gegeben ist. Eine Absicherung musste durch den Bauhof erfolgen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 zu melden.

Rehden, Sachbeschädigung an öffentlichem Bücherregal

Eine bislang unbekannte Person zerstörte am vergangenen Sonntag, gegen 02:30 Uhr mittels Pyrotechnik ein öffentliches Bücherregal, das in der Berliner Straße in Rehden steht. Die Einrichtung ermöglichte den Bürger:innen, kostenlos Bücher auszuleihen und/oder eigene Exemplare dort für andere bereitzustellen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Sulingen, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 12.04.2026, gegen 18:15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines VW Passat die Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen in Fahrtrichtung Bassumer Straße und beabsichtigte, diese in Richtung des gegenüberliegenden Tankstellengeländes zu queren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 57-jährigen Fahrer eines Audi A5, der die Bassumer Straße stadteinwärts befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Der 57-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Die Schäden wurde auf ca. 25.000 Euro beziffert.

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