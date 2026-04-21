Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Schockanrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich des Kommissariats Schiffdorf - bisher glücklicherweise keine Schäden bekannt geworden

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Hagen/Beverstedt/Loxstedt. Am gestrigen Montagnachmittag (20.04.2026) kam es zu diversen Schockanrufen, vorwiegend bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Hierbei wurde bereits wie häufig die Masche verwendet, dass falsche Polizeibeamte anriefen und angaben, dass nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Nun müsse eine Kaution gezahlt werden, um eine Untersuchungshaft abzuwenden.

Bisher sind glücklichweise keine Fälle bekannt geworden, wo Bürgerinnen und Bürger auf diese Betrugsversuche hereingefallen sind.

In der Vergangenheit kam es jedoch immer wieder zu Fällen, in den Seniorinnen oder Senioren große Geldsummen oder Schmuck überwiesen oder übergaben.

- Die Polizei oder andere Sicherheitsbehörden verwahren NIEMALS Geld oder Wertgegenstände - Eine Kaution gibt es im deutschen Strafrecht nicht - Seien Sie stets sehr misstrauisch - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Rufen Sie im Zweifel die echte Polizei - Reden Sie immer und immer wieder mit ihren Angehörigen und Freunden über diese Maschen, damit die Betrugsversuche möglichst nicht mehr zum Erfolg führen.

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