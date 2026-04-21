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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Pkw zerkratzt im Bereich Dorum zerkratzt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. In der Zeit von Sonntag (19.04.2026) - 22:00 Uhr bis Montag (20.04.2026) - 06:00 Uhr wurden in der Straße Am Büttel in Dorum zwei Pkw von einer unbekannten Person zerkratzt. Ein Audi einer 64-jährigen und ein VW einer 63-jährigen wurden daher erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw dürfte insgesamt im hohen vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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