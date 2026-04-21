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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ergänzung zur eben versendeten Pressemitteilung zu einem entwendeten Kaninchen in Lamstedt - vier weitere Tiere in der letzten Nacht entwendet

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Wie soeben berichtet wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Löwenkopfkaninchen aus einem Bauwagen in der Dorfstraße in Lamstedt-Nindorf entwendet. Heute wurde angezeigt, dass in der vergangenen Nacht vier weitere Tiere aus diesem Bauwagen entwendet wurden. Wir bitten Zeugen sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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