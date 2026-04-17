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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 35.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Bützow

Bützow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Bützow entstand an zwei Pkw ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhren eine 33-jährige und eine 65-jährige Autofahrerin mit ihren Fahrzeugen den Kreuzungsbereich Kühlungsborner Straße / Wismarsche Straße. Vermutlich aufgrund der Missachtung einer rot zeigenden Ampel kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 33-jährige Fahrzeugführerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall vor Ort aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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