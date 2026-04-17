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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Korrekturmeldung zu: Verletzte Frau in Dorf Mecklenburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dorf Mecklenburg (LK NWM) (ots)

Bereits am frühen Mittwochabend (15.04.2026) wurden Polizei und Rettungskräfte über eine verletzte Frau in Dorf Mecklenburg informiert.

Die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte trafen gegen 17:40 Uhr im Bereich der Mecklenburger Straße auf die Frau, die zu diesem Zeitpunkt bereits durch Ersthelfer betreut wurde. Die 58-Jährige wies eine Stichverletzung im Bereich des Rumpfes auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte die Verletzung im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten Person stehen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum nach Wismar gebracht. Die Frau konnte bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die genauen Umstände des Geschehens sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Mecklenburger Straße gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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