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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierte Autofahrerin rammt in Crivitz drei Fahrzeuge

Crivitz (ots)

Ein hoher Sachschaden ist gestern am frühen Abend in Crivitz entstanden, als eine alkoholisierte Frau mit ihrem Pkw drei parkende Fahrzeuge beschädigte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 66-jährige Fahrerin eines Opel auf dem Parkplatz eines Discounters in der Parchimer Straße drei abgeparkte Pkw beschädigt haben. Der Vorfall war gegen 17:30 Uhr durch Zeugen gemeldet worden. Der Sachverhalt bestätigte sich bei der Überprüfung durch die eingesetzten Polizeikräfte vor Ort. Zudem konnte Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lag bei über ein Promille. Die Opel-Fahrerin wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Die Polizei in Sternberg hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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