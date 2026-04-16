Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt Minderjährige auf gestohlener Vespa

Sievershagen (ots)

Am Mittwochvormittag haben Polizeibeamte in Sievershagen zwei Minderjährige auf einem gestohlenen Kleinkraftrad angehalten.

Gegen 10:40 Uhr fiel den Beamten in der Ostsee-Park-Straße eine mit zwei Personen besetzte Vespa auf, da keiner der beiden einen Schutzhelm trug. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 14-jährige Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen. Auch der 12-jährige Sozius ist nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

Zudem steckte im Zündschloss der etwa 6.000 Euro teuren Vespa ein handelsüblicher Löffel. Eine Überprüfung des Kleinkraftrads ergab, dass dieses seit dem 09.04.2026 zur Fahndung ausgeschrieben war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug zuvor von bislang unbekannten Tätern in Rostock-Evershagen entwendet, nachdem zwei Schlösser gewaltsam entfernt worden waren. Den Angaben der Minderjährigen zufolge haben sie das Moped von Freunden ausgeliehen.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer und seinen Sozius aufgenommen. Vor Ort konnte die Vespa an die zwischenzeitlich verständigte 45-jährige Eigentümerin übergeben werden. Die Erziehungsberechtigten der beiden Minderjährigen wurden über die polizeilichen Maßnahmen informiert.

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