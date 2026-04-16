PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt Minderjährige auf gestohlener Vespa

Sievershagen (ots)

Am Mittwochvormittag haben Polizeibeamte in Sievershagen zwei Minderjährige auf einem gestohlenen Kleinkraftrad angehalten.

Gegen 10:40 Uhr fiel den Beamten in der Ostsee-Park-Straße eine mit zwei Personen besetzte Vespa auf, da keiner der beiden einen Schutzhelm trug. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 14-jährige Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen. Auch der 12-jährige Sozius ist nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

Zudem steckte im Zündschloss der etwa 6.000 Euro teuren Vespa ein handelsüblicher Löffel. Eine Überprüfung des Kleinkraftrads ergab, dass dieses seit dem 09.04.2026 zur Fahndung ausgeschrieben war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug zuvor von bislang unbekannten Tätern in Rostock-Evershagen entwendet, nachdem zwei Schlösser gewaltsam entfernt worden waren. Den Angaben der Minderjährigen zufolge haben sie das Moped von Freunden ausgeliehen.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer und seinen Sozius aufgenommen. Vor Ort konnte die Vespa an die zwischenzeitlich verständigte 45-jährige Eigentümerin übergeben werden. Die Erziehungsberechtigten der beiden Minderjährigen wurden über die polizeilichen Maßnahmen informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 12:48

    POL-HRO: Verkehrsunfall in Teterow: 15-jähriger Radfahrer leichtverletzt

    Teterow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde Donnerstagmorgen in Teterow ein 15-jähriger Radfahrer leichtverletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte gegen 07:25 Uhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Geländewagens von einem Grundstück auf die Niels-Stensen-Straße aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem querenden Radfahrer, der auf ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:39

    POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung in Schwerin

    Schwerin (ots) - Am Mittwoch gegen 18:10 Uhr kam es im Bereich der Lübecker Straße und Gadebuscher Straße zu einer Verkehrsgefährdung, die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise. Ein 31-jähriger Autofahrer befand sich mit seinem schwarzen Skoda an der roten Ampel in der Lübecker Straße, Höhe Friesensportplatz. Hinter ihm befanden sich weitere haltende Fahrzeuge. Beim Umschalten der Ampel auf Grün sei ein ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:55

    POL-HRO: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung im Stadtteil Großer Dreesch gesucht

    Schwerin (ots) - Am 15. April 2026 kam es gegen 12:10 Uhr im Kreuzungsbereich Dr.-Martin-Luther-King-Straße / Arno-Esch-Straße im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwickelten sich zunächst aus bislang ungeklärter Ursache verbale Streitigkeiten zwischen einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren