Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemitteilung 63: Radfahrerin verstorben

Krefeld (ots)

Die 20-jährige Radfahrerin, die am Mittwoch (11. Februar 2026) auf der Lindenstraße mit einem Pkw kollidiert war, ist am Montagnachmittag (16. Februar 2026) im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Unsere ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6214889

(66)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell