POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemitteilung 63: Radfahrerin verstorben

Krefeld (ots)

Die 20-jährige Radfahrerin, die am Mittwoch (11. Februar 2026) auf der Lindenstraße mit einem Pkw kollidiert war, ist am Montagnachmittag (16. Februar 2026) im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Unsere ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6214889

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
