Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsbeeinträchtigung durch einen brennenden Bus

Rott (ots)

Zu einer leichten Verkehrsbehinderung kam es am Freitag, dem 27.03.2026 in der Gemarkung Rott. Gegen 11:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Altenkirchen hinsichtlich eines brennenden Busses mit entsprechender Rauchentwicklung auf der L 265 informiert. Feuerwehr und Rettungsdienst wurde an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass es, aufgrund eines technischen Defektes zu einer Brandentwicklung im Motorraum des Fahrzeuges kam. Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen, der Bus war zu diesem Zeitpunkt lediglich mit dem Fahrer besetzt. Eine kurzfristige Sperrung der B 256 war erforderlich.

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