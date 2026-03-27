Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Nachtragsmeldung zum Brand in der Mennonitengemeinde Rengsdorf
Neuwied / Rengsdorf (ots)
Im Zuge der Brandursachenermittlungen der Kriminalinspektion Neuwied wurde festgestellt, dass der Brand durch einen elektrotechnischen Defekt entstanden ist. Eine Brandstiftung kann ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe kann weiterhin nicht konkret beziffert werden. Sie dürfte nach groben Schätzungen bei einem niedrigen sechsstelligen Betrag liegen.
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