POL-PDNR: Nachtragsmeldung zum Brand in der Mennonitengemeinde Rengsdorf

Hamm (Sieg) (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 25.03.2026, auf Donnerstag, 26.03.2026, kam es in Hamm (Sieg) zu einem weiteren Diebstahl von Kompletträdern. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter im Feldweg vier Kompletträder aus einer Garage. Die Reifen waren auf Alu-Felgen der Marke Skoda montiert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen ...

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