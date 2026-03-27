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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zum Brand in der Mennonitengemeinde Rengsdorf

Neuwied / Rengsdorf (ots)

Im Zuge der Brandursachenermittlungen der Kriminalinspektion Neuwied wurde festgestellt, dass der Brand durch einen elektrotechnischen Defekt entstanden ist. Eine Brandstiftung kann ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe kann weiterhin nicht konkret beziffert werden. Sie dürfte nach groben Schätzungen bei einem niedrigen sechsstelligen Betrag liegen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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