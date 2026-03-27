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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 18.20 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Bahnhofstraße in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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