Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Altenkirchen (ots)
Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 18.20 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Bahnhofstraße in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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