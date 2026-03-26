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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Telefonbetrug - Täter geben sich als falsche Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus

Dienstgebiet Polizei Linz (ots)

Im Laufe des Donnerstages wurden der Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere betrügerische Anrufe gemeldet, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschten (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgaben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgaben. Mit geschickter Gesprächsführung versuchten sie ihre Opfer derart zu manipulieren, um teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände zu erlangen. Glücklicherweise kam es bei keinem der vorgenannten Fällen zu einem Schadenseintritt.

Hinweis ihrer Polizei:

Seien sie vorsichtig und skeptisch, trauen sie nicht grundsätzlich der Person, die sie anruft. Bei Zweifel auflegen und sich erst bei Angehörigen informieren und/oder die Polizei anrufen und informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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