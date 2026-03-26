Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kompletträdern

Täter bei Tatausführung gestört

Hamm (Sieg) (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 04.50 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Im Scheidter Garten, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein unbekannter Täter aus einer Garage zwei Kompletträder. Die Reifen waren auf Alu-Felgen der Marke KIA montiert. Der Täter konnte bei der Tatausführung gestört werden. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Mozartstraße. Es soll sich hierbei um eine männliche Person gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

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