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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kompletträdern
Täter bei Tatausführung gestört

Hamm (Sieg) (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 04.50 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Im Scheidter Garten, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein unbekannter Täter aus einer Garage zwei Kompletträder. Die Reifen waren auf Alu-Felgen der Marke KIA montiert. Der Täter konnte bei der Tatausführung gestört werden. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Mozartstraße. Es soll sich hierbei um eine männliche Person gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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