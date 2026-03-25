POL-PDNR: Diebstahl eines Kleintransporters

Waldbreitbach (ots) - Am 23.03.2026, zwischen 07:50 Uhr und 16.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Marienhaus Klinikum St. Antonius in der Margaretha-Flesch-Straße 4 in 56588 Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte im oben genannten Zeitraum ihren PKW, einen weißen Seat, auf dem Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Geschädigte einen Schaden fest. Der ...

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