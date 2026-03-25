PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Waldbreitbach

Waldbreitbach (ots)

Am 23.03.2026, zwischen 07:50 Uhr und 16.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Marienhaus Klinikum St. Antonius in der Margaretha-Flesch-Straße 4 in 56588 Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte im oben genannten Zeitraum ihren PKW, einen weißen Seat, auf dem Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Geschädigte einen Schaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch die Polizei Straßenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 07:43

    POL-PDNR: Ohne Fahrerlaubnis durch Fußgängerzone gefahren

    Betzdorf (ots) - Gegen kurz vor zwei Uhr kotrollierte eine Streife der PI Betzdorf in der Nacht auf den 25.03.2026 einen PKW Ford, welcher verbotswidrig durch die Fußgängerzone in der Betzdorfer Innenstadt geführt wurde. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten anlassbezogenen Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die 59-jährige verantwortliche Fahrzeugführerin nicht über die erforderliche ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 05:08

    POL-PDNR: Scheibe an Pkw eingeschlagen und Tasche entwendet - Zeugenaufruf!

    Neuwied (ots) - Neuwied - Am Abend des 24.03.2026 wurde während des Eishockeyspiels die Seitenscheibe an einem auf dem Parkplatz "Jahnplatz" stehenden Skoda Fabia eingeschlagen. Bislang unbekannte Täter entwendetet daraus einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-878 0 oder ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 01:46

    POL-PDNR: Sachbeschädigung beim Tennisclub

    Horhausen (ots) - Das Clubhaus des Tennisvereins Horhausen im Amselweg wurde über den Winter beschädigt: Unbekannte Täter warfen einen Pflasterstein durch ein Dachfenster, welches zerbrach. Der Tatzeitraum lässt nicht nicht genau eingrenzen. Zeugen, die dennoch einen Hinweis abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus zu melden: 02634/952-0 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren