Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Waldbreitbach

Waldbreitbach (ots)

Am 23.03.2026, zwischen 07:50 Uhr und 16.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Marienhaus Klinikum St. Antonius in der Margaretha-Flesch-Straße 4 in 56588 Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte im oben genannten Zeitraum ihren PKW, einen weißen Seat, auf dem Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Geschädigte einen Schaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch die Polizei Straßenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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