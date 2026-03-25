Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ohne Fahrerlaubnis durch Fußgängerzone gefahren

Betzdorf (ots)

Gegen kurz vor zwei Uhr kotrollierte eine Streife der PI Betzdorf in der Nacht auf den 25.03.2026 einen PKW Ford, welcher verbotswidrig durch die Fußgängerzone in der Betzdorfer Innenstadt geführt wurde. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten anlassbezogenen Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die 59-jährige verantwortliche Fahrzeugführerin nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

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