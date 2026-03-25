POL-PDNR: Sachbeschädigung beim Tennisclub

Neuwied (ots) - Am Dienstag, 24.03.2026, 20:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 258 (Dierdorfer Straße) zwischen dem Heddesdorfer Berg und dem Ortsteil Torney. Ein 28 Jahre alter Mann aus Neuwied befuhr mit seinem Trekking-Fahrrad die L 258 in Richtung Torney und wurde auf der Überführung über die B 256 von einem von hinten kommenden PKW überholt. Da ...

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