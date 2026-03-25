Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung beim Tennisclub
Horhausen (ots)
Das Clubhaus des Tennisvereins Horhausen im Amselweg wurde über den Winter beschädigt: Unbekannte Täter warfen einen Pflasterstein durch ein Dachfenster, welches zerbrach. Der Tatzeitraum lässt nicht nicht genau eingrenzen. Zeugen, die dennoch einen Hinweis abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus zu melden: 02634/952-0 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-110
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
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