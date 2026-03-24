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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in der Mennonitengemeinde

Rengsdorf (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Mennonitengemeinde Rengsdorf in der Westerwaldstraße ein Brand ausgebrochen. Aufgrund der noch andauernden Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung ist die Westerwaldstraße aktuell in diesem Bereich voll gesperrt. Aufgrund der andauernden Maßnahmen wird gebeten von Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 026349520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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