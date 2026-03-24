POL-PDNR: Brand in der Mennonitengemeinde

Urbach (ots) - In der Zeit vom 23.03.2026, 17 Uhr, bis 24.03.2026, 08:00 Uhr kam es in der Puderbacher Straße in Urbach zu einem Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Wohngebäude. Die bislang unbekannte Täterschaft hat sich vermutlich über eine aufgehebelte Holztür Zutritt ins Gebäude verschafft. Im Inneren sind derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gang. Dadurch konnten mehrere Baumaschinen, Elektrogeräte, ...

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