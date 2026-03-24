Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneuter Diebstahlsversuch aus Kirche

Scheuerfeld (ots)

Nachdem eine bislang unbekannter Täterschaft bereits zwischen dem 11. und 12.03.2026 versuchte, einen Opferstock in der katholischen Kirche aufzubrechen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6235009), kam es im Zeitraum von Freitag, 20.03., bis Sonntag, 22.03.2026, erneut zu einem Eigentumsdelikt in dem Kirchengebäude. Eine unbekannte Täterschaft versuchte nunmehr, einen (weiteren) Opferstock aufzubrechen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt zu beiden Fällen Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

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