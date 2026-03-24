Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Kompletträdern
Hamm (Sieg) (ots)
Am Montag, 23.03.2026, kam es in der Zeit von ca. 01.50 Uhr bis 02.20 Uhr in Hamm (Sieg), Wolbertsweg, zu einem Diebstahl. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Garage und entwendeten vier Kompletträder. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Frank Feldhäuser, PHK
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