POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Windhagen (ots) - Am 21.03.2026 gegen 04.55Uhr kam es in 53578 Windhagen, Reinhard-Wirtgen-Straße 2, zu einem Diebstahl eines hinteren Kennzeichens an einem geparkten PKW, Mercedes-Benz, Vito. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, wie sich zum Tatzeitpunkt ein blauer Kleinwagen dem Fahrzeug nähert und das hintere Kennzeichen abmontiert wird. Personen, die Angaben zu dem blauen Kleinwagen, dessen Fahrer oder verdächtigen Beobachtungen machen können, werden ...

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