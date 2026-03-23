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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Windhagen (ots)

Am 21.03.2026 gegen 04.55Uhr kam es in 53578 Windhagen, Reinhard-Wirtgen-Straße 2, zu einem Diebstahl eines hinteren Kennzeichens an einem geparkten PKW, Mercedes-Benz, Vito. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, wie sich zum Tatzeitpunkt ein blauer Kleinwagen dem Fahrzeug nähert und das hintere Kennzeichen abmontiert wird. Personen, die Angaben zu dem blauen Kleinwagen, dessen Fahrer oder verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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