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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schnelles Einschreiten der Polizei bei Bedrohungshandlung

Betzdorf (ots)

Am Abend des 21.03.2026 meldeten Zeugen hiesiger Dienststelle einen Mann, welcher im Bereich Klosterhof vor einer dortigen Kneipe mit einem Messer hantiert und Personen bedroht haben soll. Umgehend entsandte Kräfte der PI Betzdorf konnten vor Ort einen 26-jährigen Beschuldigten feststellen und fixieren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde angezeigt, dass die Person neben der Bedrohungshandlung mehrere Geschädigte aufgrund ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Herkunft beleidigt haben soll. Es wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Dem 26-jährigen wurde ein Platzverweis erteilt; das Messer wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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