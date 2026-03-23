Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schnelles Einschreiten der Polizei bei Bedrohungshandlung

Betzdorf (ots)

Am Abend des 21.03.2026 meldeten Zeugen hiesiger Dienststelle einen Mann, welcher im Bereich Klosterhof vor einer dortigen Kneipe mit einem Messer hantiert und Personen bedroht haben soll. Umgehend entsandte Kräfte der PI Betzdorf konnten vor Ort einen 26-jährigen Beschuldigten feststellen und fixieren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde angezeigt, dass die Person neben der Bedrohungshandlung mehrere Geschädigte aufgrund ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Herkunft beleidigt haben soll. Es wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Dem 26-jährigen wurde ein Platzverweis erteilt; das Messer wurde sichergestellt.

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