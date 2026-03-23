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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verlorenes Ladungsteil verursacht Verkehrsunfall - LKW flüchtig

Betzdorf (ots)

Am Donnerstag, 19.03.2026, befuhren eine bislang unbekannte Person mit einem LKW und ein 30-jähriger Seat-Fahrer gegen 09:50 Uhr die L 288 / Steinerother Straße zwischen Betzdorf und Steineroth, als sich von dem LKW ein Unterlegkeil löste, und auf die Fahrbahn fiel. Der Seat-Fahrer fuhr über das Teil, wodurch die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt wurde.

Die Person am Steuer des LKWs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt hierzu Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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