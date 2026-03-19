Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.03.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Ferienhaus ++ Diebstahl aus Transportern ++ Bundesautobahn A31 - Verkehrsunfallflucht ++ Unfall aufgrund tief stehender Sonne ++ Trunkenheit im Verkehr mit Unfall ++ Pkw auf Bundesautobahn A31 geparkt ++

Emden - Einbruch in Ferienhaus

In der vergangenen Woche ist ein bislang unbekannter Täter in ein Ferienhaus in der Stettiner Straße in Emden eingebrochen. Ob der Täter Diebesgut erlangen konnte ist noch ungewiss. Zum Zeitpunkt des Eindringens stand das Objekt leer. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Transportern

In der Nacht zu Mittwoch, den 18.03.2026 gegen 03:00 Uhr, ereignete sich eine Straftat in der Rhauderwieke in Rhauderfehn. Auf bislang unbekannte Art und Weise erlangten derzeit noch unbekannte Täter aus einem VW Transporter einer Firma Diebesgut. Die Schadenshöhe wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann wird gebeten, die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Emden - Bundesautobahn A31 - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch kam gegen 09:10 Uhr ein Lkw aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Lkw MAN war auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Emden-Ost und Riepe in Fahrtrichtung Bottrop unterwegs, als er plötzlich mit der Außenschutzplanke kollidierte. Weiterhin wurde die dortige Berme aufgewühlt und ein Verkehrszeichen aus der Halterung gerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Beschuldigte konnte im Nachhinein ermittelt werden. Demnach handelt es sich bei dem Lkw-Führer um einen 31-jährigen Mann aus Moormerland. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uplengen - Unfall aufgrund tiefstehender Sonne

Am Mittwoch kam es in den Morgenstunden gegen 08:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Großsander Straße (L24) in Uplengen. Ein Pkw Ford fuhr in Fahrtrichtung Moorburg, als er den vor ihm haltenden Lkw Hecklader Faun aufgrund der tief stehenden Sonne übersah. Der 62-jährige Pkw-Führer wurde ebenso wie der 37-jährige Mitfahrer im Lkw leicht verletzt. Beide Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es ist ein Sachschaden in unterer fünfstelliger Höhe entstanden.

Emden - Trunkenheit im Verkehr mit Unfall

Am Mittwoch verunfallte gegen 15:25 Uhr in der Bismarckstraße in Emden ein Pedelec mit einem Pkw. Der 20-jährige Mann fuhr mit einem Pedelec in Richtung Boltentorstraße, als er im Bereich einer Kreuzung die bevorrechtigte, von rechts kommende, 38-jährige Pkw-Führerin mit ihrem VW übersah. Er fuhr gegen das Heck des Fahrzeuges und verletzte sich leicht. Ein bei dem Fahrradfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Leer - Pkw auf Bundesautobahn A31 geparkt

Am Mittwoch gegen 11:10 Uhr hatte ein Lkw eine Panne auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Leer-Nord und Leer-West in Fahrtrichtung Bottrop. Der Lkw wurde auf dem Pannenstreifen abgestellt. Hier sollte eine Reparatur stattfinden. Um den Verkehr von dem Hauptfahrtstreifen auf den Überholfahrstreifen umzulenken, wurden durch einen 34-jährigen und einen 26-jährigen Mann zwei Pkw zwischen Pannenstreifen und Hauptfahrstreifen geparkt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die mögliche Gefahrensituationen wahrgenommen haben oder durch diese Situation selbst gefährdet wurden. Rückmeldungen bitte an die Autobahnpolizei in Leer.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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