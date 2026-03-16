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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Einladung der Polizeiinspektion Leer/ Emden zur Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik 2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Die Polizeiinspektion Leer/ Emden lädt interessierte Pressevertreter und Pressevertreterinnen herzlich dazu ein, am Donnerstag den 26.03.2026 um 11 Uhr an der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2025 teilzunehmen.

Der Inspektionsleiter der PI Leer/ Emden, Herr Thomas Memering und die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes, Frau Angelika Grüter, stellen die Zahlen vor und stehen für Rückfragen und Erläuterungen zur Verfügung.

Wir bitten um Anmeldung zur Pressekonferenz per Mail unter: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Melina Trey
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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