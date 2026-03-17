Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Versuchter Einbruch ++ Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein ++ Unfall mit eingeklemmter Person ++ Unfall, Zeugenaufruf ++ Unfall auf der Bundesautobahn A31 ++

Emden - Versuchter Einbruch

Am Montag betraten gegen 22:40 Uhr mehrere Täter in der Straße Kastanienweg in Emden unbefugt ein Gelände eines Einfamilienhauses. Die Geschädigten bemerkten die Personen auf ihrem Grundstück. Sie gingen daraufhin sofort nach draußen zu den Personen. Diese waren gerade dabei, eine unverschlossene Tür zu einer Räumlichkeit zu öffnen. Zwei Personen flüchteten sofort, eine Person konnte jedoch gestellt werden. Die Polizeikräfte konnten bei dem 19-jährigen Beschuldigten Werkzeug feststellen. Zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 09:45 Uhr in der Heisfelder Straße in Leer. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit einem Pkw VW stadteinwärts, als er übersah, dass vor ihm ein Pkw Mercedes-Benz verkehrsbedingt warten musste. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Polizeikräfte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann unter einer Alkoholbeeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugführer und ein 19-jähriger Mitfahrer im VW wurden durch das Unfallgeschehen nicht verletzt, jedoch verletzte sich eine 20-jährige Mitfahrerin leicht. Ebenso wurde auch der 86-jährige Geschädigte durch den Aufprall auf seinen Mercedes-Benz verletzt. Die genutzten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn war verunreinigt und musste durch eine Fachfirma gereinigt werden. Eine Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Leer - Unfall mit eingeklemmter Person

Am Montag kam es gegen 11:05 Uhr zu einem Unfall in der Augustenstraße in Leer. Ein Pkw Renault befuhr die Annenstraße und beabsichtigte nach links in die Augustenstraße stadtauswärts abzubiegen. Hier befand sich jedoch ein Lkw Daimler, der aus Richtung Friesenstraße kam. Aus noch unbekannten Gründen bog der 58-jährige Pkw-Fahrer ab, ohne den bevorrechtigten Lkw durchfahren zu lassen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 58-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Eine medizinische Behandlung folgte unmittelbar. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 47-jährige Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die Augustenstraße von der Friesenstraße bis zur Christine-Charlotten-Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Leer - Unfall, Zeugenaufruf

Am Montag im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn der Nüttermoorer Straße ab. Hierdurch wurde die Berme erheblich beschädigt und die Fahrbahn wurde stark verschmutzt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann wird gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Weener - Unfall auf der Bundesautobahn A31

Am Montag verursachte ein plötzlich aufkommender Hagel Glätte auf der A31 im Bereich Weener. Gegen 10:10 Uhr fuhr ein Pkw Mercedes-Benz zwischen den Anschlussstellen Weener und Jemgum in Fahrtrichtung Emden, als dieser aufgrund der Glätte von der Fahrbahn abkam. Zunächst stieß das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke, dann gegen die Außenschutzplanke. Für den Pkw musste ein Abschlepper gerufen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der medizinischen Versorgung der leicht verletzten 19-jährigen Fahrzeugführerin, wurde die A31 halbseitig gesperrt. Ein Lkw Volvo übersah die Absperrung und zerstörte Leitbaken der Polizei. Der Sattelzug entfernte sich, konnte jedoch durch weitere Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen den 66-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe beider Unfälle ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell