Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl aus Fahrzeugen ++ Falsche Kennzeichen am PKW ++ Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen ++

Leer - Diebstahl aus Fahrzeugen

Im Zeitraum von Montag, den 16.03.2026 ca. 17:30 Uhr bis Dienstag, den 17.03.2026 ca. 06:30 Uhr, kam es zu Einbrüchen in drei Fahrzeuge einer Firma in der Menzelstraße in Leer. Aus den Fahrzeugen wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Falsche Kennzeichen am PKW

Am Dienstag, den 17.03.2026 kontrollierten Polizeikräfte gegen 10:15 Uhr einen Pkw Citroen, welcher ihnen zuvor auf der Bundesautobahn A31 aufgefallen war. Die Polizisten stellten fest, dass an dem Pkw Kennzeichen angebracht waren, welche zu einem anderen Pkw gehörten. Der 50-jährige Fahrzeugführer führte somit einen nicht zugelassenen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Fahrerlaubnis des Mannes erloschen war. Die Polizei stellte Kennzeichen und PKW-Schlüssel sicher. Den Mann erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Emden - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

In der Hermann-Allmers-Straße in Emden beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr am Straßenrand oder auf Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge. Beschädigt wurden zwei Opel, ein VW und ein BMW. Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Wer den Vorfall gesehen hat oder Hinweise geben kann wird gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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