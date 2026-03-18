POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.03.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Diebstahl aus Fahrzeugen ++ Falsche Kennzeichen am PKW ++ Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen ++
Leer - Diebstahl aus Fahrzeugen
Im Zeitraum von Montag, den 16.03.2026 ca. 17:30 Uhr bis Dienstag, den 17.03.2026 ca. 06:30 Uhr, kam es zu Einbrüchen in drei Fahrzeuge einer Firma in der Menzelstraße in Leer. Aus den Fahrzeugen wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.
Emden - Falsche Kennzeichen am PKW
Am Dienstag, den 17.03.2026 kontrollierten Polizeikräfte gegen 10:15 Uhr einen Pkw Citroen, welcher ihnen zuvor auf der Bundesautobahn A31 aufgefallen war. Die Polizisten stellten fest, dass an dem Pkw Kennzeichen angebracht waren, welche zu einem anderen Pkw gehörten. Der 50-jährige Fahrzeugführer führte somit einen nicht zugelassenen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Fahrerlaubnis des Mannes erloschen war. Die Polizei stellte Kennzeichen und PKW-Schlüssel sicher. Den Mann erwarten nun entsprechende Strafverfahren.
Emden - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen
In der Hermann-Allmers-Straße in Emden beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr am Straßenrand oder auf Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge. Beschädigt wurden zwei Opel, ein VW und ein BMW. Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Wer den Vorfall gesehen hat oder Hinweise geben kann wird gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
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Naemi Schröder
Öffentlichkeitsarbeit
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