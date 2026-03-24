Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in aktuell unbewohntes Wohnhaus

Urbach (ots)

In der Zeit vom 23.03.2026, 17 Uhr, bis 24.03.2026, 08:00 Uhr kam es in der Puderbacher Straße in Urbach zu einem Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Wohngebäude. Die bislang unbekannte Täterschaft hat sich vermutlich über eine aufgehebelte Holztür Zutritt ins Gebäude verschafft. Im Inneren sind derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gang. Dadurch konnten mehrere Baumaschinen, Elektrogeräte, sowie Akkus entwendet werden. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden sein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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