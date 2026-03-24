Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fliegerbombenfund in Fürthen

Fürthen (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026, gegen 13:40 Uhr, wurde im Rahmen von Tiefbauarbeiten im Neubaugebiet in der Nelkenstraße in Fürthen eine amerikanische Splitterbombe mit Zünder aufgefunden. Der Kampfmittelräumdienst will die Bombe am heutigen Abend entschärfen. Der Gefahrenbereich wurde auf 300 Meter Radius vom Fundort im Neubaugebiet festgelegt. Die Evakuierungsmaßnahmen laufen derzeit. Betroffene Anwohner werden gebeten den Anweisungen der Einsatzkräfte, insbesondere der Feuerwehr, Folge zu leisten und den Gefahrenbereich zu verlassen. Als Sammelstelle für die betroffenen Bürger steht das Gasthaus zum Siegtal, Siegstraße 4, 57539 Fürthen zur Verfügung. Eine offizielle Entwarnung erfolgt über die örtlichen Medien.

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