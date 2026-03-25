Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrer (schwer) verletzt - Unfallverursacher gesucht

Neuwied (ots)

Am Dienstag, 24.03.2026, 20:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 258 (Dierdorfer Straße) zwischen dem Heddesdorfer Berg und dem Ortsteil Torney.

Ein 28 Jahre alter Mann aus Neuwied befuhr mit seinem Trekking-Fahrrad die L 258 in Richtung Torney und wurde auf der Überführung über die B 256 von einem von hinten kommenden PKW überholt. Da der PKW wohl einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen mußte, streifte der PKW beim Einscheren den Radfahrer, der dadurch zu Sturz kam und sich verletzte. Der junge Mann wurde in ein Neuwieder Krankenhaus transportiert und blieb vorsorglich über Nacht dort. Der PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die L 258 mußte für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kurz komplett gesperrt werden.

Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter Tel.: 02631-8780 oder per email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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