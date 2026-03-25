Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Breitscheidt (ots)

Am Dienstag, 24.03.2026, gegen 19.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 51 in der Gemarkung Breitscheidt ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 45-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges (E-Scooter) die K 51, aus Richtung Breitscheidt kommend, in Fahrtrichtung Marienthal. Während der Fahrt geriet er auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des E-Scooters erlitt leichte Verletzungen. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des E-Scooters unter Alkoholeinfluss stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung seines Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens.

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