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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall beim Abbiegen; 2 Leichtverletzte

Neuwied (ots)

Am frühen Abend des 25.03.2026 kam es auf der B42 Höhe Feldkirchen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Durch den Zusammenstoß wurden 2 Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße musste zum Zwecke der der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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