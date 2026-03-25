Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall beim Abbiegen; 2 Leichtverletzte
Neuwied (ots)
Am frühen Abend des 25.03.2026 kam es auf der B42 Höhe Feldkirchen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Durch den Zusammenstoß wurden 2 Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße musste zum Zwecke der der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.
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