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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weiterer Diebstahl von Kompletträdern

Hamm (Sieg) (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 25.03.2026, auf Donnerstag, 26.03.2026, kam es in Hamm (Sieg) zu einem weiteren Diebstahl von Kompletträdern. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter im Feldweg vier Kompletträder aus einer Garage. Die Reifen waren auf Alu-Felgen der Marke Skoda montiert. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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  • 26.03.2026 – 08:08

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