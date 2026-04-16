Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Intensivtäter nach Einbruch in Neustadt-Glewe in Haft

Neustadt-Glewe (ots)

Nachdem ein 30-jähriger Intensivtäter aus Ludwigslust vergangene Woche erneut bei einer Straftat in Neustadt-Glewe von der Polizei gestellt wurde, ordnete das zuständige Amtsgericht Ludwigslust Untersuchungshaft für den Mann an.

Bereits am 07.04.2026 gegen 08:20 Uhr meldeten Nachbarn eines Mehrfamilienhauses in der Laascher Straße einen Mann, der gewaltsam versuchte, in eine fremde Wohnung einzudringen. Umgehend eingesetzte Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei ihm stellten die Beamten neben Betäubungsmitteln auch ein verbotenes Einhandmesser sicher.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass die Wohnungstür zuvor mit roher Gewalt aufgebrochen worden war. Aus der Wohnung wurden unter anderem zwei Spielekonsolen sowie ein Smartphone entwendet. Das Diebesgut konnte wenig später auf dem Fluchtweg des Täters in einem Gebüsch wieder aufgefunden werden. Zudem belasteten mehrere Zeugenaussagen den Tatverdächtigen.

Noch am selben Tag ordnete das zuständige Amtsgericht Ludwigslust auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an.

Der 30-jährige Deutsche ist bereits wegen über 130 ähnlicher bzw. gleichgelagerter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Insbesondere in den vergangenen Monaten beschäftigte der nunmehrige Untersuchungshäftling die Ludwigsluster Polizei nahezu wöchentlich.

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