Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Befragung zum Sicherheitsgefühl auf dem Marienplatz startet

Schwerin (ots)

Ab dem heutigen Tag wird eine Befragung zum Sicherheitsgefühl auf dem Marienplatz durchgeführt. Die Befragung erfolgt überwiegend online und läuft bis einschließlich 18. Mai 2026. Unter folgendem Link ist eine Teilnahme an der Befragung möglich: https://fcld.ly/evaluation.sicherheitsgefuehl.marienplatz.fh-guestrow .

Ergänzend dazu werden heute und in den kommenden Wochen persönliche Befragungen direkt am Marienplatz durchgeführt. Ziel ist es, ein aktuelles Stimmungsbild der Bevölkerung zu erfassen und mögliche Handlungsbedarfe zu erkennen.

Die Befragung wird im Rahmen einer Masterarbeit von einem Polizeibeamten aus Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Eine vergleichbare Untersuchung fand zuletzt im Jahr 2020 statt. Nun soll insbesondere geprüft werden, ob sich das Sicherheitsgefühl verändert hat und ob die bestehenden Maßnahmen den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen oder ob ergänzende Maßnahmen erforderlich sind.

Im Fokus der Untersuchung stehen insbesondere folgende Fragestellungen:

- Wie sicher fühlen sich die Menschen auf dem Marienplatz? - Welche Ursachen gibt es dafür, dass sich Personen möglicherweise unsicher fühlen? - Welche Maßnahmen könnten aus Sicht der Bevölkerung das Sicherheitsgefühl verbessern? - Welchen Einfluss hat die Videoüberwachung auf das Sicherheitsgefühl?

Die Polizeiinspektion Schwerin bittet die Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung. Nehmen Sie an der Befragung teil und bringen Sie Ihre Meinung ein. Die Teilnahme erfolgt anonym.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell