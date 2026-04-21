Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigungen in Bergen

Bergen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 19.04.2026 bis Montag, 20.04.2026 ist es in Bergen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die unbekannten Täter beschädigten dabei die Glasscheiben an Bushaltestellen in der Bahnhofstraße, der Posener Straße sowie in der Celler Straße, der Hermannsburger Straße und der Harburger Straße. Die Scheiben wurden dabei größtenteils komplett zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, die Schadenshöhe liegt bei mehreren Tausend Euro. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell