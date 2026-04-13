Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autoteilediebe unterwegs +++ Einbruch in eine Gartenhütte +++ Einladung zu dem Informationsstand "Wie schütze ich mich vor Betrügern" in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Autoteilediebe unterwegs,

Wiesbaden-Biebrich, Mittwoch, 08.04.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 11.04.2026, 10:00 Uhr

(lr) Zwischen Mittwoch, 08.04.2026, und Samstag, 11.04.2026, kam es in Wiesbaden-Biebrich zu mehreren Diebstählen an Pkws. Erstmals wurde in der Carl-Bosch-Straße zwischen Mittwochabend und Freitagabend von mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren auf unbekannte Art und Weise abgetrennt und entwendet. Zudem begaben sich Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Tiefgarage in der Faaker Straße. Die Diebe entwendeten zwischen 19:00 Uhr und 10:00 Uhr die Spiegelgläser beider Außenspiegel und die Radnabenkappen der beiden hinteren Räder eines Porsche Macan, bevor sie mit dem Diebesgut unerkannt flüchteten.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in eine Gartenhütte,

Wiesbaden-Dotzheim, Nelkenweg, Freitag, 10.04.2026, 22:00 Uhr bis Sonntag, 12.04.2026, 13:30 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmittag wurde in Wiesbaden-Dotzheim in eine Gartenhütte eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zur Gartenhüte in der Straße "Nelkenweg" und entwendeten einen Freischneider samt Zubehör und einen vollen Benzinkanister. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einladung zu dem Informationsstand "Wie schütze ich mich vor Betrügern" in Wiesbaden, Wiesbaden-Schierstein, Äppelallee 69, Äppelallee Center, Mittwoch, 22.04.2026, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr

(kq)Am Mittwoch, 22.04.2026, 10.00 - 13.00 Uhr bieten polizeilich ausgebildete Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren (SfS) einen Informationsstand zum Thema "Wie schütze ich mich vor Betrügern" im Äppelallee Center, Äppelallee 69, 65203 Wiesbaden an.

Die SfS informieren Sie über aktuelle Arbeitsweisen von Betrügern z. B. Schockanrufe, falsche Polizeibeamte, Enkeltrick an der Haustür, am Telefon und Unterwegs und geben Ihnen Tipps zum richtigen Verhalten in diesen Situationen.

Aktuelles Informationsmaterial der Polizei runden das Programm zum Schutz vor Betrügern ab.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell