Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autoteile im Visier von Dieben

Wiesbaden (ots)

1. Autoteile im Visier von Dieben,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Mittwoch, 08.04.2026, 20:00 Uhr - Donnerstag, 09.04.2026, 10:00 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen haben Autoteilediebe in Wiesbaden zugeschlagen.

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 10:00 Uhr, suchten die Diebe einen Audi A6 in schwarz in der Erich-Ollenhauer-Straße auf. Die Täter entwendeten in einem unbeobachteten Moment die Außenspiegelgläser und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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