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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Leitungswechsel im 4. Polizeirevier Wiesbaden

POL-WI: Leitungswechsel im 4. Polizeirevier Wiesbaden
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Wiesbaden (ots)

Leitungswechsel im 4. Polizeirevier Wiesbaden, Wiesbaden,

(kq)Im 4. Polizeirevier hat es einen Wechsel in der Leitung gegeben. Polizeihauptkommissar Christian Stahl hat die Leitung übernommen und folgt auf seinen Vorgänger Klaus Quandt, der inzwischen in das 3. Polizeirevier gewechselt ist.

Christian Stahl trat im Jahr 1996 in den Polizeidienst ein. Nach Abschluss seiner Ausbildung war er zunächst für ein Jahr bei der Polizeistation Hofheim im Main-Taunus-Kreis tätig. Anschließend versah er über 16 Jahre Dienst in den Polizeirevieren 3 und 1 in Wiesbaden, zuletzt in verschiedenen Führungsfunktionen.

Im Jahr 2017 übernahm er die Leitung der operativen Einheit in Wiesbaden. Nach mehr als sechs Jahren in dieser Funktion wechselte er zur Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste, wo er die Operative Einheit Westhessen leitete. Nach gut zwei Jahren kehrte er nun zur Polizeidirektion Wiesbaden zurück und übernahm die Leitung des 4. Polizeireviers.

Christian Stahl hat nahezu seine gesamte polizeiliche Laufbahn in Wiesbaden verbracht und zeigt sich erfreut über die Rückkehr: "Ich freue mich, wieder in der Polizeidirektion Wiesbaden tätig zu sein."

Er kündigte an, die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen und zugleich eigene Schwerpunkte setzen zu wollen. Ein besonderes Anliegen sei ihm der enge und offene Austausch mit den Ortsvorstehern sowie die Bürgernähe: "Ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ist mir sehr wichtig."

Der gebürtige Wiesbadener lebt auch heute in der Landeshauptstadt. Er stammt aus einer Polizeifamilie - bereits sein Vater war im Polizeidienst tätig - und ist Vater einer 18-jährigen Tochter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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